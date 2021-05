Marine nationale : six H160 confirmés pour la flotte intérimaire d’hélicoptères

L’aéronautique navale va bien pouvoir compter sur six appareils neufs du type H160 dans le cadre de sa flotte intérimaire (FI) d’hélicoptères, ce qui va lui permettre de positionner ces appareils non seulement à Brest et Cherbourg, mais aussi sur la façade méditerranéenne.

Après avoir signé fin 2019 pour la location des quatre premières machines, la Direction Générale de l’Armement (DGA) vient d’affermir l’option au contrat qui portait sur deux hélicoptères supplémentaires. Le marché, d’une durée de 10 ans, est assuré par un consortium regroupant Airbus Helicopters (concepteur et fabricant du H160), Babcock et Safran Helicopter Engines.

Assemblés par le site Airbus Helicopters de Marignane, les six H160 FI seront progressivement livrés à la Marine nationale à partir de mai 2022. Ils seront stationnés sur les bases d’aéronautique navale de Lanveoc-Poulmic, en rade de Brest, à partir de laquelle sera également déployé un détachement pour un appareil positionné sur l’aéroport cherbourgeois de Maupertus ; et sur le BAN varoise d’Hyères, près de Toulon. « Fabriqués par Airbus Helicopters, les six H160 FI seront notamment équipés de treuils et de…