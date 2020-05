Marinelec : Très gros chantier sur une plateforme chinoise

Leader français de l’alarme technique pour la marine, Marinelec, vient d’équiper une plate-forme offshore autoélévatrice en Chine. Un chantier record pour la PME quimpéroise.

Le chantier a été mené il y a quelques semaines, en plein redémarrage de l’économie chinoise sur fond de crise sanitaire. « 630 détecteurs incendie sur cette plate-forme de vie qui représente notre plus gros chantier », détaille Pascal Citeau, le dirigeant de l’entreprise. Un chantier réalisé sur place par un intégrateur, en partenariat avec la JiangSu Gulf. L’installation est composée de cinq centrales de détection incendie en réseau. Un système comprenant des détecteurs de flamme en zone à atmosphère explosive.

La plate-forme a été construite par Huangpu Wenchong, l’un des plus grands chantiers de navires militaires et civils de Chine, filiale de la China State Shipbuilding Corporation. Commandée par Baoham Offshore Ltd, elle rejoindra la mer du Nord pour l’implantation de fermes éoliennes au Royaume-Uni et au Danemark.L a PME quimpéroise conforte ainsi sa présence en Chine, après un premier marché décroché il y a quelques années par son bureau de Singapour : l’équipement de plusieurs tankers réalisé, déjà, en partenariat avec la société JiangSu Gulf. « C’est l’aboutissement d’un long travail de terrain sur le marché chinois », pour Marinelec. La PME appuie une partie de son développement sur le marché extérieur : 35 % d’un chiffre d’affaires de 2,90 M€ l’an passé. Un résultat record pour la PME d’une vingtaine de salariés.

Un article de la rédaction du Télégramme