MARINELEC valorise la Data pour accélérer la transition énergétique du maritime

(English version below) Le développement des outils et solutions numériques et l’essor du big data ou de l’open data offrent aux acteurs de l’économie bleue une quantité croissante de données disponibles. Bien exploitées, ces données, que certains qualifient de véritable or noir du maritime, constituent une richesse et un atout stratégique pour les entreprises du secteur. Avec sa capacité à collecter et à valoriser l’information, MARINELEC Technologies se positionne en véritable accélérateur de la transition énergétique du transport maritime.

Gérer efficacement l’énergie à bord

Les outils et équipements de monitoring se contentent de surveiller mais ne stockent pas la donnée. MARINELEC développe et commercialise ECOMER, outil de collecte et d’analyse des données de consommation, poste par poste, pour réduire la consommation de carburant et les émissions de gaz polluants. Ecomer peut aussi collecter des données environnementales telles que la force des vents, l’état de la mer ou les courants et de localisation, avec une fonction de routage.

Le numérique doit permettre de mieux comprendre et d’analyser la donnée, ce qui implique une expertise métier et une connaissance des enjeux propres au secteur maritime. De nombreux acteurs se positionnent en proposant des solutions mais MARINELEC fait la différence car sa technologie s’appuie sur son savoir-faire et sur sa connaissance du navire et de son environnement. Contraintes d’exploitation, de réglementation ou de sécurité… sont prises en compte pour une analyse adaptée à chaque besoin.

(Her-Bak media © Marinelec)

Optimiser la conception et l’exploitation des navires

MARINELEC a non seulement la capacité à collecter mais à organiser et valoriser l’information. La data devient une véritable richesse, tant du point de vue de l’industrie navale, qui déploie des solutions techniques, que de celui des armateurs qui optimisent l’exploitation de leurs navires. La donnée collectée via ECOMER est exploitée dans le but d’identifier des marges de progrès, de préparer des évolutions du navire, d’envisager des opérations de maintenance…

L’instrumentation des équipements et des capteurs adaptés permettent de traiter les données collectées en fonctionnement. Leur exploitation offre la possibilité aux chantiers navals, architectes et bureaux d’études de valider les caractéristiques du navire ou de proposer des mesures correctives ; les équipementiers peuvent améliorer leurs procédés de fabrication et faire évoluer la conception des équipements.

Sécuriser la donnée

Les informations du navire sont confidentielles et sont la propriété de l’armateur. Selon le paramétrage et l’utilisation souhaitée ECOMER peut remonter la position du navire, donner des indications sur le fonctionnement de certains équipements… des informations sensibles sur la tactique de pêche ou la position d’un navire de surveillance qu’il convient de protéger.

Les données collectées via ECOMER sont stockées dans le cloud sécurisé de MARINELEC qui s’assure de leur bonne transmission. La consultation de ces données est soumise à un droit d’utilisation. Les accès utilisateurs sont protégés par un mot de passe.

Au service des armateurs-utilisateurs

Les données sont exploitées à bord, afin d’agir en temps réel, et à distance pour des analyses en back office. MARINELEC propose à l’armateur de l’assister dans le traitement et l’analyse des informations collectées et l’accompagne pour une exploitation optimale des fonctionnalités d’ECOMER.

Les utilisateurs bénéficient d’une formation sur-mesure à partir de données réelles collectées à bord des navires de l’armement : bonne transmission des données, validation de leur pertinence et analyse avec l’armateur qui applique ensuite la démarche en autonomie pour une parfaite gestion de la consommation de sa flotte.

Dans le cadre d’un contrat de maintenance, l’armateur bénéficiera d’une surveillance permanente de la bonne transmission des données, de mises à jour du logiciel, d’un service de maintenance et de prestations de validation des analyses des données.

Pour en savoir plus : marinelec.com - contact : marinelec@marinelec.com





MARINELEC values Data to accelerate the maritime energy transition



The development of digital tools and solutions and the growth of big data or open data offers the stakeholders of the blue economy an increasing amount of accessible data. Well used, they constitute a strategic advantage for companies in the industry and are considered by some to be the true black gold of the maritime sector. With its expertise in collecting and valuing information, MARINELEC Technologies is positioned as a real accelerator of the energy transition in maritime transport.

Efficient energy management on board

Monitoring tools and equipment are only monitoring but do not store the data. MARINELEC develops and sells ECOMER, a device for collecting and analyzing consumption data, item by item, to reduce fuel consumption and polluting gas emissions. Ecomer can also collect environmental data such as wind strength, sea state or current and positioning data, with a routing function.

Digital technology must enable better understanding and analysis of the data, which implies business expertise and knowledge of the specific issues of the maritime industry. Many companies are proposing solutions, yet MARINELEC makes the difference through its technology based on its expertise and on its knowledge of ships and their environment. Operating, regulatory or safety constraints are taken into account for an analysis to meet each and every need.

(Her-Bak media © Marinelec)

Optimizing vessel design and operation

MARINELEC has not only the capacity to collect but also to manage and value information. Data is becoming a real asset, both for the shipping industry, which deploys technical solutions, and for shipowners who optimize the operational management of their ships. The collected data via ECOMER is used to identify progress margins, to prepare ship upgrades, to plan maintenance operations...

Instrumented equipment and suitable sensors enable to process data collected in operation. Their analysis enables shipyards, architects and design offices to assess the ship's characteristics or to implement corrective measures; equipment manufacturers can improve their industrial processes and adapt the design of their equipment.

Secure the data

The information on the ship is confidential and is the property of the shipowner. Depending on the settings and the required use, ECOMER can trace the ship's position, give information on the performance of equipment... sensitive information on fishing tactics or the location of a patrol vessel that needs to be protected.

The data collected via ECOMER are saved in MARINELEC's secure cloud, the company ensuring their correct transmission. The consultation of data is submitted to a user's permission. User access is secured by a password.

In the service of shipowners-users

Data is managed on board, in order to take action in real time, and remotely for back office analysis. MARINELEC offers the shipowner assistance in the processing and analysis of the collected data and helps him to fully benefit from ECOMER's functionalities.

Users benefit from tailor-made training based on real data collected on board the company's ships: correct data transmission, validation of their relevance and analysis with the shipowner, who then applies the process on his own for perfect management of his fleet's consumption.

Within the setting of a maintenance contract, the shipowner will benefit from permanent monitoring of the correct transmission of data, software updates, a maintenance service and data analysis validation services.

For more information: marinelec.com - contact: marinelec@marinelec.com

CE PUBLI-INFO VOUS EST PROPOSE PAR MARINELEC

THIS ADVERTORIAL IS PROPOSED TO YOU BY MARINELEC