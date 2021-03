Mario Zanetti nommé président de Costa Croisières

Costa Croisières annonce d'importants changements dans son organisation, afin de préparer la reprise de ses croisières et sa croissance à long terme.

Mario Zanetti est promu au poste de Président de Costa Croisières, prenant le rôle qui avait été temporairement occupé par Michael Thamm, Directeur Général du Groupe Costa et de Carnival Asie. Dans ses nouvelles fonctions, Mario Zanetti supervisera Costa en tant que marque unique à travers le monde, y compris en Asie, dans le but de renforcer son leadership en Europe, en Amérique du Sud et en Asie, et d’assurer une croissance rentable et durable à long terme.

Dans le même temps, Roberto Alberti est nommé Chief Commercial Officer de Costa Croisières, poste précédemment occupé par Mario Zanetti. Roberto Alberti sera responsable de l'ensemble des opérations commerciales, y compris des ventes, du Revenue Management et du marketing au niveau mondial, sous la direction de Mario Zanetti.

Mario Zanetti et Roberto Alberti seront tous deux basés au siège de Costa Croisières à Gênes en Italie.

"La pause dans l'exploitation de nos navires a été l'occasion de travailler à l'amélioration de Costa pour rendre la compagnie plus forte, prête à redémarrer avec une énergie renouvelée, une stratégie commerciale claire et une approche focalisée sur le client " - a déclaré Michael Thamm, Directeur Général du groupe Costa et Carnival Asie. "Nous regardons vers l'avenir avec optimisme. Avec cette nouvelle organisation, nous disposons des bonnes personnes et des bonnes compétences pour réussir à développer des stratégies innovantes pour attirer et fidéliser nos clients à travers chaque canal et chaque marché source".

Mario Zanetti a une longue expérience de la compagnie Costa, où il a commencé à travailler en 1999 dans l’unité du Revenue Management, qu'il a portée à l'excellence au fil des années. En 2017, il a été nommé président de Costa Asie, où il a démontré de grandes capacités de leadership, en redressant l'activité de Costa. Depuis juillet 2020, il est de retour à Gênes, en tant que Chief Commercial Officer de Costa Croisières Europe, où il a fait preuve d'une grande capacité de décision et d’une véritabl vision, face à la situation difficile de ces derniers mois.

Avec une carrière de plus de 15 ans au sein de Costa Croisières, Roberto Alberti a gravi les échelons en occupant divers postes à responsabilité en Italie et à l'étranger. En 2016, il a rejoint le bureau de Michael Thamm, Directeur Général du groupe Costa & Carnival Asie. Après le poste de Vice-Président du Développement stratégique, il a été nommé en 2019 Senior Vice-President & Chief Strategy Officer du Groupe Costa, contribuant à la définition d'un plan de développement durable, à la stratégie du marché source global et au positionnement de la marque.

Communiqué de Costa Croisières, 24/03/21