Marseille : Costa Croisières et la CCIAMP s’engagent pour l’emploi

Jean-Luc Chauvin, Président de la CCI métropolitaine Aix-Marseille-Provence et Raffaele D’Ambrosio, Directeur Général France et Vice-Président de Costa Croisières, ont signé une convention de partenariat le vendredi 26 novembre en faveur de l’emploi et du dynamisme économique local.

Dans le cadre de ce partenariat, la CCIAMP a organisé une journée de recrutement pour le compte de Costa Croisières, avec la collaboration de l'équipe Mobilité internationale de Pôle emploi et des partenaires du territoire, ce vendredi 26 novembre au Palais de la Bourse. Près de 60 candidats se sont ainsi présentés aux entreti…