Marseille-Fos : premier soutage GNL réussi

Le tout premier avitaillement d’un navire en gaz naturel liquéfié dans le port de Marseille-Fos a été mené à bien en fin de semaine dernière. Il a été effectué par le Gas Vitality, tout nouveau souteur de GNL exploité par le groupe TotalEnergies, au profit du porte-conteneurs CMA CGM Bali. Entré en flotte en septembre dernier et exploité entre l’Asie et la Méditerranée, ce navire de 366 mètres et d’une capacité de 14.812 EVP appartenant à Eastern Pacific Shipping est le quatrième d’une série de six unités affrétées par l’armateur français. Il est arrivé à 4 heures du matin le vendredi 21 janvier au terminal PortSynergy de Fos-sur-Mer. Long de 135 mètres et capable de stocker 18.600 m3 de GNL, le Gas Vitality s’est mis à couple du CMA CGM Bali à la mi-journée et a injecté plus de 6000 m3 dans la cuve en inox du porte-conteneurs, qui peut contenir jusqu’à 12.000 m3 de gaz, refroidi à - 161°C pour qu’il soit à l’état liquide.

Le Gas Vitality à couple du CMA CGM Bali le 21 janvier à Fo…