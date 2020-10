Marseille : la réparation navale souffre

La demi-douzaine de paquebots actuellement présents dans le port de Marseille offre une image trompeuse. Car ces navires sont toujours immobilisés faute d’activité en raison de la crise sanitaire qui n’en finit plus de repousser une reprise autre qu’anecdotique de l’industrie de la croisière. Avec des conséquences directes pour les compagnies, qui ont perdu des milliards d’euros depuis le mois de mars, leurs centaines de milliers d’employés et tout l’écosystème qui évolue dans leur sillage : agents de voyages, services portuaires, commerces et sites touristiques locaux, mais aussi les chantiers de réparation navale qui entretiennent et modernisent ces navires. Alors qu'on devrait entrer dans la période la plus active de l’année en matière d’arrêts techniques, qui se concentrent habituellement entre l’automne et le printemps, l’hiver s’annonce pour le moment bien morne.

Dans la cité phocéenne, qui abrite l’une des principales entreprises françaises du secteur, la situation est difficile. « C’est très compliqué dans le contexte actuel car les armateurs n’ont pas de visibilité. Nous avons des discussions avec un certain nombre qui réservent, mais les créneaux glissent ou sont perdus », explique à Mer et Marine Jacques Hardelay, directeur général de Chantier Naval de Marseille. Les mois à venir s’annoncent donc préoccupants, personne n’imaginant désormais une reprise sensible de la croisière avant, au mieux, l’été 2021. En attendant, les compagnies réduisent au maximum les dépenses, se contentant généralement pour l’entretien de leurs navires des travaux techniques et règlementaires obligatoires. Les arrêts techniques se font donc au compte-goutte avec des interventions réduites au stricte nécessaire. Résultat, CNdM est à la peine. pour preuve, la moitié de ses effectifs (140 salariés) est en chômage partiel actuellement. Sans suppression de poste pour le moment.

Alors que rien de significatif n’est attendu en matière d’arrêts techniques de ferries avant 2021, le chantier ne compte en ce moment que deux gros paquebots dans ses murs, les Norwegian Breakaway et Norwegian Getaway de la compagnie américaine NCL. Sortis en 2013 et 2014 des chantiers allemands Meyer Werft, ces deux jumeaux de 325.8 mètres de long, 145.655 GT de jauge et 2000 cabines sont arrivés à Marseille le 25 mai en provenance des Etats-Unis. Et se sont installés tous les deux dans la zone de la forme 10.

Les Norwegian Breakaway et Norwegian Getaway à Marseille (© : EMMANUEL BONICI)

Quelques interventions ont été réalisées par CNdM cet été, notamment sur les moteurs (pods). L’armateur en profite également pour installer sur les deux paquebots des systèmes de lavage des fumées (scrubbers) afin de traiter les rejets d’oxydes de soufre. Un chantier qui devait initialement débuter par plusieurs mois de travaux préparatoires en mer, pendant que les navires étaient en exploitation, avant que les gros équipements soient mis en place lors d’un arrêt technique qui ne devait pas forcément se dérouler à Marseille. Des plans complètement chamboulés par la crise sanitaire. Les travaux préparatoires ont finalement débuté à quai dans la cité phocéenne, avec toutes les difficultés liées aux mouvements de personnels et aux approvisionnements internationaux. Au final, le gros du matériel n’a commencé à arriver que ce mois-ci. Le montage a débuté, notamment dans la partie haute des cheminées, comme on a pu le constater lorsque les navires sont revenus mardi à Marseille. Car les Norwegian Breakaway et Norwegian Getaway sont sortis cinq jours, le week-end dernier, pour éviter une forte tempête annoncée sur la Provence. Les travaux ne sont donc pas terminés. Très longs, ils devraient en fait durer jusqu’à la fin de l’année.

Les Norwegian Breakaway et Norwegian Getaway de retour à Marseille mardi (© : EMMANUEL BONICI)

Les scrubbers sont en cours d'installation (© : EMMANUEL BONICI)

Les Norwegian Breakaway et Norwegian Getaway à Marseille (© : EMMANUEL BONICI)

Seul un autre paquebot est prévu pour le moment chez CNdM : encore un mastodonte de NCL, le Norwegian Epic, navire de 329 mètres, 155.900 GT et 2114 cabines livré en 2010 par les Chantiers de l’Atlantique. Il est en attente à La Seyne-sur-Mer depuis le 18 septembre et devrait normalement rallier Marseille fin octobre, alors que Norwegian Breakaway ou le Norwegian Getaway devrait prendre sa place dans la rade de Toulon.

