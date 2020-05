Marseille : le marché de construction du nouveau terminal du Cap Janet attribué

La construction du nouveau terminal international du Cap Janet, destiné à l’accueil des passagers en provenance et à destination du Maghreb, a été attribuée à quatre entreprises phocéennes. Le Grand Port Maritime de Marseille a sélectionné Eurovia Méditerranée, GTM Sud, Isolbat et Snef. Les travaux devraient démarrer dès la fin de cet été, la nouvelle gare maritime devant accueillir ses premiers ferries en 2022. Le coût de ce chantier est de plus de 12 millions d’euros.

Le port de Marseille accueille chaque année environ 500.000 passagers à destination ou en provenance du Maghreb. Ce trafic génère 400 escales de ferries réparties actuellement sur deux sites : le premier se situe en face de la cathédrale de la Major et le second au niveau du Cap Janet. « Pour améliorer l’accessibilité des circuits et les conditions d’accueil des passagers, le Port de Marseille Fos et la Métropole Aix-Marseille Provence, en partenariat avec l’Etat, la Région et le Département, vont regrouper ces exploitations sur le site de Cap Janet. Le nouveau terminal maritime international disposera d’un accès très direct depuis l’autoroute A55 juste après la porte 4 du port. Il intégrera un circuit d’une capacité de 3000 véhicules par jour, des modules de contrôles aux frontières renforcés et des zones de confort pour les passagers en attente ainsi qu’une gare pour les piétons pouvant accueillir 600 voyageurs », précise le GPMM.

