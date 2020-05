Marseille : les arrêts techniques de paquebots vont reprendre

Bonne nouvelle pour la réparation navale phocéenne, qui va pourvoir reprendre son activité sur les paquebots. Plus de deux mois après avoir accueilli son dernier navire de croisière en arrêt technique, Chantier naval de Marseille attend l’arrivée, pour le 20 mai, du Norwegian Breakaway (*), a appris Mer et Marine. En provenance des Etats-Unis et évidemment vide de passagers, ce navire de la compagnie américaine Norwegian Cruise Line mesure 325.8 mètres de long, pour 39.7 mètres de large et 145.655 GT de jauge. Livré en 2013 par le constructeur allemand Meyer Werft (qui avait achevé son sistership, le Norwegian Getaway, en 2014), ce navire, qui était passé en cale sèche à Brest en 2018, va réaliser son premier arrêt technique en Provence. « Nous sommes de nouveaux autorisés à recevoir des navires de croisière pour la réparation navale, ce qui est vital pour notre activité. Nous repartons donc petit à petit, on relance la machine », se félicite Jacques Hardelay, directeur de CNdM, interrogé par Mer et Marine. Ce chantier du Norwegian Breakaway avait été planifié avant la crise du coronavirus mais sa durée, comme l’étendue des travaux qui seront menés à bord, ne sont pas encore complètement décidés.

Comme de nombreuses entreprises, CNdM avait cessé temporairement son activité après l’entrée en vigueur des mesures de confinement, le 17 mars, alors que l’accueil des navires de croisière avait également été interdit (sauf de très rares exceptions) dans les ports français. Le chantier marseillais a ainsi été contraint de renoncer pendant cette période à accueillir comme il le devait les paquebots Sovereign et AIDAstella. « Certains arrêts techniques sont repoussés plus tard dans l’année mais rien n’est encore confirmé ».

L’heure est à la reprise progressive. Avec pour commencer un important arrêt technique déjà en cours sur le ferry Fantastic, de la compagnie italienne GNV, qui est actuellement à Marseille pour l’installation d’un système de lavage des fumées (scrubbers). La remontée en puissance se poursuivra avec le Norwegian Breakaway, dans un marché de la croisière devenu très compliqué puisque la flotte mondiale de paquebots n’a plus d’activité commerciale depuis deux mois. Les armateurs se retrouvent dans une situation financière très difficile et, entre autres mesures pour limiter les dépenses, de nombreuses opérations de rénovation ont été annulées ou repoussées. Ce qui ne fait évidemment pas l’affaire des chantiers spécialisés dans la réparation navale. La crise peut néanmoins offrir aussi des opportunités, par exemple sur les navires qui verront leurs systèmes de climatisation et de ventilation modifiés afin de réduire les risques de propagation de virus comme le Covid-19. « Nous travaillons pour accueillir d’autres paquebots et il y aura en effet des opportunités sur certaines opérations techniques autour desquelles des discussions et réflexions sont en cours. C’est aussi ce qui nous permet d’avoir une certaine visibilité basée sur des hypothèses de prises de commandes », note Jacques Hardelay.

Pour gérer cette période complexe, le chantier, qui emploie plus de 140 salariés, va aussi jouer sur son volume de sous-traitance, qui lui sert historiquement de variable du fait de son activité très saisonnière. Mais comme d’autres industriels, il a aussi besoin d’un certain nombre de sous-traitants étrangers, pour lesquels les restrictions de circulation entre pays sont un vrai problème. « Les choses sont heureusement en train de se débloquer, notamment grâce au GICAN (le groupement des industries de construction et activités navales, ndlr) qui œuvre auprès de l’Etat et des différents acteurs et qui pendant cette crise a été très actif et efficace pour aider la filière ».

