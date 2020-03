Marseille : poursuite de l’activité portuaire

Le Président de la République et le Gouvernement français ont annoncé des mesures pour enrayer la propagation du Covid-19. Le port de Marseille Fos est un Opérateur d'Importance Vitale. Point stratégique d'approvisionnement européen, il assurera la continuité de ses activités et ce dans le respect le plus strict des consignes de sécurité sanitaire.

Continuité de l'activité

Les services du Port, capitainerie et exploitation portuaire restent opérationnels sur l'ensemble des bassins Est et Ouest.

Une adaptation de l'organisation du travail est mise en place dès ce jour pour assurer durablement les opérations.

La Capitainerie travaille en étroite collaboration avec les services aux navires pour coordonner l'accueil des navires.

Des mesures de sécurité sanitaires renforcées

Le port applique l'ensemble des consignes sanitaires édictées par l'Agence Régionale de Santé pour tous les passagers et membres de l'équipage des navires.

Dans le respect de ces consignes, le Port continue d'assurer ses missions d'accueil des navires.

L'ensemble des mesures prises permet d'assurer en sécurité et sureté le fonctionnement opérationnel logistique et industriel.

Dispositif adapté

Depuis une semaine, la direction du port a mis en place une cellule de crise pour déployer le Plan de Continuité d'Activité.

Pour son personnel, le port de Marseille Fos a pris les dispositions, conformes aux instructions, pour assurer la continuité de l'activité, notamment le maintien de ses missions essentielles.

Tout est mis en œuvre pour leur garantir un environnement sécurisé.

Le port de Marseille Fos met à disposition un numéro client : +33 (0) 6 86 60 27 94

Le port de Marseille Fos tient à rassurer l'ensemble des professions portuaires de son complet engagement à leurs côtés dans cette période difficile.

Communiqué du Grand Port Maritime de Marseille, 17/03/20