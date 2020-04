Marseille : transfert de personnel entre deux paquebots d'AIDA lors d'une brève escale

Le paquebot AIDAblu, de la compagnie allemande AIDA Cruises (filiale de Costa), a fait une brève escale hier à Marseille. Il devait selon des sources locales embarquer plusieurs centaines de membres d’équipage d’un de ses sisterships, l’AIDAsol, amarré dans le port français depuis un mois et demi suite à l’arrêt des croisières en raison de la pandémie. Un transbordement de personnel visant à faciliter le rapatriement des personnels d'AIDA Cruises via l’Allemagne. Avant de remonter vers le nord, l’AIDAblu passera par Gibraltar, normalement le 30 avril. Le paquebot, qui est arrivé tôt ce lundi matin, a repris la mer dès l’après-midi.

Dans le même temps, un autre navire de croisière qui était présent à Marseille depuis le mois dernier, l’Europa 2 de la compagnie allemande Hapag-Lloyd Cruises, a appareillé le week-end dernier pour, lui aussi, rentrer en Allemagne, son arrivée à Hambourg étant prévue le 2 mai.

Les bassins phocéens accueillent désormais six navires de croisière : les paquebots Costa Smeralda, MSC Magnifica et AIDAsol, ainsi que trois unités d’expédition de la compagnie française Ponant : Le Boréal, L’Austral et Le Lyrial. Les opérations de rapatriement des personnels internationaux de ces navires sont toujours en cours, en particulier via des vols affrétés par les armateurs. C'est notamment le cas pour les membres d'équipage du MSC Magnifica, arrivé le 20 avril et qui a aussi débarqué 4 tonnes de surplus alimentaires, donnés à des associations locales pour venir en aide aux plus démunis (ce que Costa, pour mémoire, fait régulièrement depuis 2018 dans plusieurs ports, dont Marseille).

