Marseille : les deux paquebots de Costa sont repartis après avoir débarqué 800 passagers

Après le Costa Luminosa dans la matinée, ce fut au tour hier après-midi du Costa Pacifica d’entrer dans les bassins phocéens afin de s’amarrer au terminal croisière de Marseille. Le navire a finalement été uniquement autorisé à débarquer les passagers français (145 sur 2513), les autres allant descendre à Gênes, destination finale du navire, où il est attendu ce samedi 21 mars. « Costa Croisières travaille sans cesse pour trouver les meilleures solutions de plan de voyage pour garantir un retour en toute sécurité vers la destination d'origine des clients. Une fois débarqués, les passagers seront accompagnés jusqu’à leur vol et transferts, organisés par Costa à travers un cordon sanitaire d'isolement. Toutes les procédures de santé ont été approuvées conformément aux dernières directives internationales. Pour le moment, la situation sanitaire à bord est régulière et ne présente aucun problème. La surveillance et le contrôle à bord sont continus pour s'assurer que la situation est sous contrôle et préserver la santé des passagers et de l'équipage avant leur débarquement », explique l'armateur du Costa Pacifica, qui est reparti de Marseille à 13h ce vendredi et sur lequel il n’y a donc à ce stade pas de suspicion de cas de coronavirus.

Contrairement au Costa Luminosa, à bord duquel une équipe sanitaire de l’Agence Régionale de Santé a effectué des tests hier. Sur 75 personnes présentant des symptômes ont été testées, 36 passagers étant positives au coronavirus a annoncé la préfecture des Bouches du Rhône, qui précise qu'un malade (un passager suisse de 70 ans) a été hospitalisé. 639 (dont 187 Français, plus de 230 Américains et 70 Canadiens) des 1421 passagers présents à bord ont été débarqués à Marseille. Costa Croisières se charge de leur rapatriement vers leur domicile en suivant les protocoles sanitaires fixés. Les opérations de débarquement ont débuté hier soir et ont repris ce matin pour s'achever en fin d'après-midi. Le navire a finalement quitté Marseille vers 18H30, cap sur le port de Savone, en Italie, où le reste des passagers descendra.