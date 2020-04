Masques : CEVA, filiale de CMA CGM participe au pont aérien

CEVA Logistics, racheté par CMA CGM il y a tout juste un an, participe au pont aérien entre la Chine et la France pour l'acheminement de matériel médical et notamment des masques. Ce dernier, interrompu durant quelques jours début avril suite à l'infection d'un pilote d'Air France et le changement des conditions sanitaires des douanes chinoises, a repris la semaine dernière.

CEVA Logistics, Bolloré et Geodis, organisent ce pont aérien. Ces logisticiens, qui connaissent bien le marché chinois, groupent les commandes, trouvent les usines chinoises (particulièrement sous pression en ce moment) et sécurisent le pré- et le post-acheminement des marchandises. Seuls des groupes très bien implantés ont la force de frappe suffisante pour garantir ces approvisionnements alors qu'une rude concurrence opposent les acheteurs des pays occidentaux en Chine.

Geodis a affrété deux avions gros porteurs Antonov 124 de la compagnie russe Volga-Dnepr, qui ont transporté près de 22 millions de masques la semaine dernière entre Shenzen et l'aéroport de Vatry. Le logisticien a prévu 16 autres vols dans les semaines à venir, l'un de ces appareils ayant atterri hier à l'aéroport de Nantes avec à son bord 11 millions de masques.

Par ailleurs, Bolloré a affrété un avion cargo d'Air France fin mars. CEVA Logistics, qui gère notamment la commande du Cluster Maritime Français pour les professionnels maritimes, a transporté 20 millions de masques entre le 9 et le 12 avril sur des appareils d'Air France. Le groupe prévoit deux vols par semaine entre Shanghai et Charles de Gaulle jusqu'à mi-mai pour un transport total de 100 millions de masques. En tout, un milliard de masques sont attendus en France durant les trois mois à venir.

