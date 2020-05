Mastère Spécialisé® Ingénierie Marine & Éolien Offshore – Centrale Marseille

Face aux enjeux stratégiques du développement durable et devant les espoirs placés dans la filière des énergies marines renouvelables (EMR), l’Ecole centrale de Marseille lance à la rentrée 2020, en partenariat avec SeaTech, le Mastère Spécialisé®Ingénierie Marine et Éolien Offshore (IMEO).

Ce diplôme s’adresse, par la voie de la formation initiale et continue, aussi bien à des étudiants (BAC+5, ou BAC+ 4 ayant au moins trois ans d’expérience professionnelle) désireux d’obtenir une double compétence, qu’à des cadres en exercice souhaitant s’engager dans ce secteur d’avenir.

S’appuyant sur l’excellence scientifique d’une grande école d’ingénieurs généralistes et sur l’expertise d’une école spécialisée dans le secteur maritime, cette nouvelle formation post-master d’une durée d’un an (480 heures d’enseignements théoriques et pratiques suivis de 6 mois de stage), permet aux futurs diplômés d’aborder l’ingénierie marine couvrant les domaines hauturiers et côtiers avec une spécialisation sur l’éolien en mer.

En formant des cadres hautement qualifiés avec des compétences spécifiques pour l’ingénierie d’ouvrages maritimes flottants ou sur fondation, ou de protection littorale, le Mastère Spécialiséâ IMEO permet également d’accéder à des emplois dans le domaine de l’ingénierie liée à l’exploitation des hydrocarbures en mer, et de l’ingénierie associée à l’exploitation d’autres EMR.

Le programme fournit une forte base scientifique et technique, une connaissance approfondie des enjeux et des systèmes d’organisation des secteurs d’activités (incluant les aspects économiques, règlementaires et environnementaux), ainsi qu’un apprentissage des outils et techniques spécifiques à ces métiers.

Dispensés majoritairement sur le campus de Centrale Marseille, les enseignements seront assurés pour les compétences initiales par des enseignants-chercheurs des deux écoles, alors que ceux propres aux différents secteurs d’activité seront assurés par des experts, provenant d’organismes institutionnels ou d’entreprises du secteur parmi lesquelles celles qui soutiennent cette formation comme Artelia, EDF Renouvelables, EDF R&D, Bourbon, Ideol ou SBM Offshore.

Accrédité par la Conférence des Grandes Écoles (CGE), le Mastère Spécialisé® Ingénierie Marine & Éolien Offshore a également obtenu la labellisation du pôle Mer Méditerranée et du pôle Capenergies.

Calendrier :

Candidatures ouvertes jusqu’au 12 juin 2020

Jury de recrutement (sélection sur dossier et entretien) fin juin

Début des cours en septembre 2020 à Marseille

Coût de la formation :

Etudiants/inscriptions individuelles : 8 000 €

Établissements publics/collectivités : 9 500€

PME : 11 000 €

Grands groupes : 15 000 €

Cotisants Centrale Marseille Alumni depuis au moins 3 ans : 6 800 €

Grands groupes partenaires Centrale Marseille : 13 500 €

Contact

admission-ms@centrale-marseille.fr

