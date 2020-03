MBDA : Hervé de Bonaventure succède à Xavier Païtard

L’amiral Hervé de Bonaventure est devenu le 1er mars le nouveau Conseiller défense du CEO du groupe MBDA, Eric Béranger. Il succède à un autre amiral en deuxième section, Xavier Païtard, qui rejoint quant à lui le groupe Airbus.

Hervé de Bonnaventure a passé presque 40 ans dans les armées. Pendant les 25 premières années de sa carrière, il a eu une double expérience opérationnelle de pilote de chasse sur porte-avions (Super-Etendard et FA-18) et d’officier de marine de surface sur patrouilleur et frégate en participant à l’ensemble des opérations auxquelles la Marine nationale a été engagée pendant cette période.

Il a ensuite en état-major central acquis une expérience de conduite de programme d’armement sur le PA2, une expertise dans le domaine du commandement des opérations au CPCO et enfin une expertise dans le domaine des relations internationales comme Directeur général adjoint de la DGRIS.

Il a aussi eu une expérience en cabinet ministériel pendant deux ans avant de rejoindre le CHEM et l’IHEDN pour la session nationale défense.

Il a commandé la Flottille 11F et la force de l’aéronautique navale comme ALAVIA.

Il a terminé sa carrière avec cinq étoiles comme inspecteur général des armées.