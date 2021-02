MBDA : l’Egypte devient le premier client export du VL MICA NG

La Marine égyptienne a notifié à MBDA un contrat portant sur l’acquisition du système de défense antiaérienne VL MICA NG (Nouvelle Génération) pour équiper ses futures frégates.



Lancé officiellement en octobre 2020, le système VL MICA NG est basé sur l’intégration du missile MICA NG (Nouvelle Génération) au système VL MICA existant.

Le système VL MICA NG apporte des capacités d’auto-défense et de protection de consorts améliorées permettant de traiter les cibles atypiques (drones, petits aéronefs) ainsi que les menaces futures caractérisées par des signatures infrarouge et électromagnétique toujours plus réduites. Le VL MICA NG sera en outre capable d’intercepter des cibles « classiques » (avions, hélicoptères, missiles de croisière et antinavire) à de plus grandes distances.



Eric Béranger, CEO de MBDA, a déclaré : « Ce contrat atteste de la confiance que notre client égyptien place en notre famille VL MICA, dont les systèmes sont déjà utilisés par 15 forces armées à travers le monde pour la protection de leurs forces navales et terrestres ».



Des systèmes de la famille VL MICA équipent déjà les quatre corvettes de la classe Gowind dont la Marine égyptienne a récemment fait l’acquisition auprès de la société Naval Group.

Communiqué de MBDA, 23/02/21