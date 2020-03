Après des tirs de développement conduits en 2017 et 2018 au Royaume-Uni et en France, le nouveau missile antinavire léger franco-britannique ANL/Sea Venom a réussi le 20 février son premier tir de qualification. Un second est normalement prévu avant la mise en production de cette arme que la Royal Navy souhaite mettre en service l'an prochain sur ses hélicoptères AW-159 Wildcat. Ce devrait être le cas et à partir de 2028 sur les futurs Guépard Marine de la flotte française. Le tir réalisé le 20 février l’a été sous la houlette de la Direction Générale de l’Armement. Il a été effectué depuis un hélicoptère Dauphin de DGA Essais en Vol au large du centre DGA Essais de Missiles du Levant, en Méditerranée. Le missile a été tiré sur la barge cible télé-opérée Ness Thor.

( © DGA)

« Cet essai avait pour thème un tir à longue portée avec vol du missile à très basse puis moyenne altitude et accrochage automatique de la cible en milieu de course (Lock On After Launch – LOAL). Il a permis de mettre en œuvre pour la première fois la capacité novatrice du mode "homme dans la boucle". Un personnel de l’hélicoptère, à bord duquel l'image de la cible observée par le missile était retransmise, a pu modifier le point d’impact sur la cible », explique le ministère français des Armées.

Pour mémoire, le programme ANL/Sea Venom est l’une des concrétisations du traité franco-britannique de Lancaster House, signé en novembre 2010. Le contrat de réalisation du programme ANL a été notifié à MBDA le 26 mars 2014 par DE&S (Defence Equipment and Support), homologue britannique de la DGA. Un premier test d’emport et de séparation avait été conduit en mars 2017 par un hélicoptère Lynx Mk8 de la Royal Navy, le premier tir complet étant mené en avril 2018 par le Dauphin banc d’essais de la DGA.

Tir d'ANL réalisé en 2017 depuis un Dauphin ( © DGA)

Test mené en 2017 par un Lynx britannique ( © MBDA)

Successeur du missile britannique Sea Skua et du français AS-15 TT vendu à l’export, le nouveau missile antinavire léger, appelé ANL en France et Sea Venom au Royaume-Uni, est en un engin très compact et léger. Il mesure 2.5 mètres de long et affiche une masse de 110 kilos (contre 150 pour le Sea Skua), dont 30 kilos de charge militaire optimisée pour la lutte antinavire. Conçu pour neutraliser de petites cibles de surface, comme des embarcations rapides, et infliger de sérieux dégâts à des bâtiments de combat allant jusqu’à des corvettes d'environ 500 tonnes, cette arme offre une portée donnée à 20 kilomètres, soit 5 de plus que celle - officielle - du Sea Skua. Il a aussi une capacité de frappe contre des objectifs côtiers peu durcis, comme des stations radar ou batteries, ce que ne permettait pas son aîné. Il est plus furtif, très agile, permet des engagements sur le littoral et par rapport au Sea Skua peut non seulement être tiré en mode « fire and forget », mais aussi être guidé en phase finale.

Contrairement à l’AS-15 TT et au Sea Skua, l’hélicoptère porteur n’aura pas besoin d’illuminer l’objectif pour guider le missile. Le Sea Venom est tiré sur une piste pré-désignée et, quelques kilomètres avant d’atteindre la cible, allume son autodirecteur infrarouge. Grâce à une liaison de données bidirectionnelle, l’opérateur présent dans l’hélicoptère reçoit l’image fournie par l’autodirecteur du Sea Venom et peut intervenir sur le vol du missile jusqu’à l’impact en modifiant le point à frapper. Cela offre au Sea Venom une très grande précision et permet de redésigner ou repréciser la cible au dernier moment. Les ingénieurs de MBDA ont par exemple travaillé sur un scénario d’emploi original : comment, à défaut d’autres moyens, stopper en urgence un navire de commerce détourné par des pirates ou des terroristes. S’il s’agit d’un tanker, il est évidemment hors de question de couler le bateau et il faut donc trouver un autre moyen de l’arrêter. Le Sea Venom est en fait suffisamment précis pour permettre la destruction du gouvernail et de l’hélice. Dans ce cas, le missile sera capable pénétrer dans l’eau et exploser dans le propulseur, avec des dommages limités, évitant ainsi une marée noire.

( © MBDA)

Par rapport au Sea Skua, le nouveau missile antinavire est donc très polyvalent et offre bien plus de capacités d’action. Son emploi sera particulièrement optimisé sur le Wildcat, doté notamment d’un puissant radar et d’un système électro-optique, facilitant la détection, l’identification et la poursuite d’une cible. Un vrai atout dans un milieu complexe, comme en zones littorales, près d’une côte très découpée et en présence de nombreux bateaux civils. Là où il serait par exemple très risqué pour une frégate d’employer un missile antinavire lourd. Grâce à son allonge, le Sea Venom permettra à l’hélicoptère porteur de neutraliser avec précision des menaces en restant hors du champ d’engagement de systèmes de défense aérienne à courte portée. Et, bien sûr, il augmentera la capacité offensive du bâtiment depuis lequel l’appareil est déployé, surtout si celui-ci est dépourvu de missiles antinavire.

Wildcat ( © ROYAL NAVY)

Ce qui présente des perspectives intéressantes, notamment à l’export, pour les marines souhaitant accroître les moyens d’attaque de plateformes de type OPV ou corvettes légères. A terme, MBDA envisage même de développer, à l’instar du missile itallien Marte, une version mer-mer du Sea Venom. Un système très compact et léger capable d’être intégré sur de petits bateaux, comme des vedettes.

Côté français, avec l’ANL, la Marine nationale va recouvrer une capacité perdue en 1995 suite au retrait du service de l’AS-12, qui était mis en œuvre par les Lynx. Mais le nouveau missile, destiné au Guépard Marine, la version militaire navalisée du H160 d’Airbus, ne sera au mieux pas en service dans la flotte française avant 2028, année où celle-ci doit réceptionner ses premiers Guépard Marine, issus du programme des hélicoptères interarmées légers (HIL). Pour l’heure, si les premiers marchés de développement de cette machine ont été notifiés, le contrat d’intégration de l’ANL sur le Guépard Marine n’est pas encore signé. On rappellera de plus que pour des questions de coût, il n’est pas prévu d’équiper le Caïman Marine (NH90) déjà en service dans l’aéronautique navale.

L'hélicoptère Guépard avec une maquette du missile ANL/Sea Venom ( © ERIC RAZ)

Maquette du missile sur un H160 M ( © FRANCIS JACQUOT)

C’est donc la Royal Navy qui sera la première à disposer de cette nouvelle arme, qui sera mise en œuvre sur ses AW-159 Wildcat (chaque hélicoptère pouvant emporter jusqu’à quatre missiles, la capacité d’emport prévue pour les Guépard Marine étant de deux armes). Les besoins britanniques sont en effet plus urgents et la Royal Navy souhaite que son nouveau missile antinavire aéroporté soit en service en 2021 pour le premier déploiement du porte-avions HMS Queen Elizabeth, qui évoluera jusqu’en Asie.

Le Sea Venom doit ainsi compléter les missiles antinavire Harpoon des destroyers et frégates britanniques, en fin de vie et prolongés pour essayer de tenir jusqu’en 2023. Au-delà, leur remplacement doit être assuré par un autre projet franco-britannique, qui doit déboucher sur le développement des futurs missiles antinavire et de croisière (FMAN/FMC) aéroportés et navals. Mais ces armes de nouvelle génération ne sont attendues qu’à partir de 2028. Après la phase de concept lancée en 2017 et une première revue en 2019, le projet FMAN/FMC devrait d’ici la fin de cette année passer à la phase de faisabilité, en vue d’une convergence des besoins des deux pays et des spécifications qui en découlent. De là, les industriels pourront émettre des propositions en 2021, avec comme objectif de lancer le programme en 2022. L’une des grandes questions autour de ce projet réside dans la furtivité des missiles, la capacité supersonique et trouver un maximum de communalités entre le futur missile de croisière et le futur missile antinavire.

Concept FMC subsonique présenté en 2019 ( © MBDA)

Concept FMC supersonique présenté en 2019 ( © MBDA)

En attendant que ces nouveaux engins soient opérationnels, la Marine nationale fait moderniser ses Exocet, notamment les MM40 embarqués sur ses frégates, qui vont passer au standard Block3c. Ce dernier, qui devait initialement entrer en service en 2019, a pris un peu de retard et devrait finalement n'être opérationnel qu'en 2021. Les Britanniques, de leur côté, sont au pied du mur. Ils ont donc lancé une demande d’information (RFI) auprès des missiliers internationaux pour disposer d’une capacité intérimaire antinavire sur leurs bâtiments de surface à partir de 2023. Une demi-douzaine d’industriels américains et européens seraient sur les rangs, dont MBDA avec l’Exocet. Une situation qui évidemment pourrait être de nature à compliquer les discussions franco-britanniques autour du FMAN/FMC.