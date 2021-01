Gendarmerie maritime : la vedette Melia en cours de réparation

Victime d’une avarie l’été dernier, la vedette Melia, qui sert au Centre National d’Instruction de la Gendarmerie Maritime (CNIGM) de Toulon, n’a pas encore repris du service. Bien qu’elle soit âgée de plus de 30 ans et que sa carrière va bientôt s’achever, décision a été prise, après expertise, de la réparer. La Melia était en grande rade de Toulon le 30 juin dernier pour former des stagiaires au permis d'embarcation lorsqu’elle a été victime d’un incident, provoquant un dégagement de fumée. Des moyens d’assistance avaient été rapidement déployés, notamment la vedette d’intervention sur rade (VIR) La Loude, des marins-pompiers de Toulon, ainsi qu’un autre bateau de la…