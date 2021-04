Exercice naval philippin en pleines tensions avec la Chine

Passe d’armes entre les Philippines et la Chine. Si la grande majorité de la surprenante flotte de plus de 200 bateaux de pêche chinois, qui occupait un atoll de l’archipel des Spratleys revendiqué par Manille, est partie, les garde-côtes Philippins ont lancé, le 24 avril, un exercice près de l’île de Thitu et du banc de Scarborough, sous contrôle chinois depuis 2012. Il intervient juste après des protestations du ministère des Affaires étrangères philippin, vendredi dernier, dénonçant la présence de 160 bateaux de pêche chinois repérés dans les eaux philippines.

(© PCG)

