Mer et Marine en chantier quelques jours avant le lancement de son nouveau site

Chers lecteurs. Exceptionnellement, Mer et Marine ne diffusera pas d’édition jeudi 20 et vendredi 21 janvier. Toute l’équipe est en effet mobilisée jusqu’à la fin de la semaine à la préparation du lancement de notre nouveau site Internet. Mer et Marine va faire peau neuve avec un site totalement reconstruit, en particulier sur le plan technique. Après plusieurs mois de travail, cette nouvelle version doit être lancée en début de semaine prochaine. D’ici là, vous pourrez continuer de consulter normalement le site actuel.