Notre hors-série Euronaval 2020 à télécharger

Comme à chaque édition d’Euronaval depuis 2010, Mer et Marine publie un nouveau hors-série consacré aux savoir-faire et réalisations françaises dans le secteur naval militaire et la sécurité maritime. Programmes en cours, nouveaux produits, innovations, services… Ce document de 112 pages en langue anglaise détaille les navires, systèmes, armements et aéronefs vendus ou proposés par les industriels français aux forces navales internationales.



Habituellement publié sous la forme d’un magazine papier, il est cette année, du fait de la crise sanitaire, exceptionnellement proposé en version exclusivement numérique (format PDF) téléchargeable gratuitement. Il sera publié le 19 octobre, jour de l’ouverture du salon digital Euronaval 2020.



En plus de ce document de référence, Mer et Marine, partenaire média historique d’Euronaval, sera en édition spéciale durant toute la semaine du 19 au 23 octobre. Avec de nombreux articles sur les nouveautés des industriels français et toute l’actualité du salon digital Euronaval 2020.

Euronaval 2020: Download the Mer et Marine special issue free of charge



As for each Euronaval show since 2010, Mer et Marine will publish a special issue of Naval Forces • Focus on French Technology. Our 112-page magazine looks at French know-how and achievements in naval defence and maritime security and reviews current programs, new products, innovations and services along with the latest on ships, systems, weapons and aircraft offered on the international market.



Normally, our magazine appears as a printed publication. This year, due to the Covid-19 pandemic, it will take the form of a pdf document that can be downloaded free of charge. The 2020 issue will be published on 19 October, the day the Euronaval 2020 online show opens.



As Euronaval’s established media partner, Mer et Marine will also be reporting daily (in French) from the exhibition halls throughout Euronaval 2020 online, which runs until 23 October.