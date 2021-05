Mer et Marine va lancer un nouveau magazine sur les forces navales françaises

Marine nationale, Gendarmerie maritime, marins-pompiers, moyens d’essais de la DGA mais aussi Douane, Affaires maritimes, Phares et Balises, Flotte océanographique française, navires d’archéologie sous-marine du DRASSM, flottille des parcs naturels marins… Mer et Marine va lancer au second semestre de cette année une nouvelle édition de son magazine « Forces navales et aéromaritimes françaises ».

La première, fin 2019, a permis sur 128 pages (en langue française) de dresser un état des lieux complet des moyens français, avec plus de 600 bâtiments, navires et embarcations diverses répertoriés, de même que 200 aéronefs. Chaque type de bateau, d’appareil ou d’engin est agrémenté d’une fiche technique détaillée, alors que des articles expliquent les missions des différentes forces et services. Le tout est illustré avec plus de 400 photographies et images de synthèse.

Après le succès de l’édition 2019, immédiatement devenue une référence pour tous les professionnels et passionnés, nous avons décidé de pérenniser ce hors-série avec une publication tous les deux ans, permettant une mise à jour régulière de la flotte française et des différentes administrations maritimes tricolores. Celle de 2021 sera étoffée et comprendra de nombreuses nouveautés.

