Mercator 2021 : le nouveau plan stratégique de la marine

En 2018, l’amiral Christophe Prazuck, alors chef d’état-major de la Marine nationale, lançait Mercator, un plan stratégique portant les objectifs à atteindre par la flotte française d’ici 2030. La semaine dernière, son successeur, l’amiral Pierre Vandier, a présenté aux marins Mercator 2021, qui vise à accélérer le plan lancé il y a trois ans.

Voici ce nouveau plan tel que présenté par la Marine nationale à ses personnels :

Un contexte géostratégique agité, un horizon qui s’assombrit

Depuis la parution du plan MERCATOR en 2018, les tensions géopolitiques se sont amplifiées. Le rythme des mutations stratégiques a augmenté. La course du monde a accéléré :

Retour des politiques de puissance :

- par la confrontation : emploi désinhibé de la violence, démonstrations de force, opérations en zones grises ;

- par le réarmement général : augmentation continue des budgets d’armements, ruptures technologiques, fort développement des flottes ;

- par le mépris croissant du droit international : affaiblissement du multilatéralisme, non-respect des traités, utilisation partisane ou contournement des organisations internationales, politique du fait accompli ;

- par l’extension des champs de conflictualité, notamment à l’espace exo-atmosphérique, au milieu cybernétique, à l’information publique et aux fonds marins.

Changement climatique, et ses conséquences présentes et à venir sur les populations humaines :

- phénomènes climatiques extrêmes plus fréquents et plus violents ;

- ouverture de nouvelles routes maritimes ;

Crise sanitaire :

- révélation brutale des fragilités de la mondialisation et des dépendances du monde occidental ;

- accélération de la bascule des équilibres : l’Asie sort renforcée face à un Occident durablement touché.

Pour la Marine, cette accélération se traduit militairement par le retour de la confrontation en mer, dont l’expression extrême, le combat naval, a retrouvé sa place dans le champ des possibles. Elle se traduit également par la nécessité d’articuler de nouveaux domaines de lutte (cyber, spatial, info, …) avec nos opérations aéromaritimes. Pour ne pas subir de déclassement, la Marine Nationale doit ainsi accélérer la mise en oeuvre du plan MERCATOR.

Trois axes pour neuf projets

Lancé en 2018, le plan MERCATOR s’articule autour de trois axes :

- Marine de combat,

- Marine en pointe,

- Marine de tous les talents,

Son accélération se traduit par neuf grands projets à engager dès 2021, qui sont des « amers » permettant à l’ensemble des forces et des marins de naviguer vers un cap commun.

UNE MARINE DE COMBAT

PROJET 1.1 Intensifier la préparation opérationnelle

Afin de conserver sa crédibilité et son ascendant moral sur ses compétiteurs, notre Marine doit se préparer à mener et gagner des combats navals en intensifiant ses entraînements opérationnels, et en développant de nouveaux concepts et tactiques.

Suivant l’exemple de l’exercice ZEST, des entraînements majeurs complexes réunissant les quatre composantes organiques seront conduits afin…