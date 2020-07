Meyer Turku : la livraison du nouveau paquebot de Carnival repoussée à 2021

Mis à l’eau le 24 janvier dernier au chantier finlandais Meyer Turku, le Mardi Gras, premier d’une nouvelle série de paquebots géants à propulsion GNL destinés à la compagnie américaine Carnival Cruise Line, n’entrera finalement pas en flotte cette année. L’armateur a en effet annoncé que le navire, qui sera basé à Port Canaveral, en Floride, n’effectuerait sa première croisière que le 6 février 2021 au lieu du 14 novembre 2020. Les 12 départs prévus entre ces deux dates ont été annulés.

Le Mardi Gras en achèvement au chantier de Turku (© MEYER TURKU)

Baptisé en hommage au tout premier navire de CCL, fondée en 1972 par Ted Arison, le Mardi Gras est un mastodonte de plus de 330 mètres de long et 180.000 GT de jauge conçu pour accueillir environ 5200 passagers en base double. Une seconde unité du même type a déjà été commandée à Meyer Turku en vue d’une mise en service en 2022.

Initialement, le nouveau fleuron de CCL, d’un coût estimé à plus d’1 milliard de dollars, devait entrer en service en août 2020 mais sa construction avait pris du retard l’an dernier, obligeant le chantier finlandais et son client à reporter la livraison en octobre. Meyer Turku aura finalement plus de temps pour le terminer.

Le Mardi Gras est le quatrième d’une série d’au moins neufs paquebots GNL commandés par le groupe américain Carnival Corporation pour quatre de ses filiales : AIDA, Costa, P&O Cruises et CCL. Ils sont conçus sur une base commune et intègrent différentes variantes et standards selon les marques pour lesquels ils sont destinés. Ce contrat géant se répartit entre les deux grands chantiers du groupe Meyer Werft, celui de Papenburg en Allemagne qui produit les paquebots d’AIDA et P&O, et le site de Turku en Finlande auquel revient la charge de réaliser les navires de Costa et CCL.

L'AIDAnova (© JEAN-CLAUDE BELLONNE)

Le Costa Smeralda (© COSTA CROCIERE)

Le Iona (© MEYER WERFT)

Premier de cette nouvelle famille, l’AIDAnova est entré en flotte en décembre 2018. Puis ce fut au tour en décembre 2019 du Costa Smeralda. Va suivre cette année l’Iona de P&O Cruises, qui devait être livré au printemps mais n’a toujours pas été réceptionné par la compagnie. Puis viendra le Mardi Gras et ensuite deux autres unités pour AIDA prévues en 2021 et 2023, le Costa Toscana en 2021, un sistership du Iona en 2022 et le jumeau du Mardi Gras la même année. Un planning qu’il conviendra néanmoins de confirmer dans les prochains mois en raison de la crise que traverse actuellement l’industrie de la croisière.

