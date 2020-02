Meyer Turku : les commandes aux fournisseurs ont doublé en deux ans

La croissance de Meyer Turku profite aussi à ses fournisseurs, selon les chiffres qu’il avance. Le plus grand chantier de Finlande, menacé de fermeture en 2012, racheté deux ans plus tard par le groupe allemand Meyer Werft et qui a connu depuis un redressement spectaculaire, se félicite de soutenir l’activité dans le Sud-Ouest de la Finlande, où il est implanté.

Ainsi, le chiffre d’affaires combiné de la production du chantier et de de ses fournisseurs directs s’élève à 1,9 milliard d’euros, soit 46% de progression depuis 2016. Le chantier finlandais ajoute que la valeur des commandes aux fournisseurs ont presque doublé en deux ans (+84%), passant de 508 millions d’euros à 933 millions. Enfin, la valeur des commandes domestiques aux fournisseurs a augmenté de 64% à environ 638 millions d’euros sur la même période et de 150% vers l’étranger à 295 millions. En 2018, 1246 fournisseurs directs travaillaient pour le chantier : 927 sont des sociétés finlandaises et 319 étrangères (allemandes, en particulier).