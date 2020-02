Meyer Turku met sur cale le second paquebot GNL de Costa

Un plus de deux semaines après la mise à l’eau du Mardi Gras de Carnival Cruise Lines, la forme de construction du chantier finlandais Meyer Turku débute l’assemblage d’un nouveau paquebot. Il s’agit du futur Costa Toscana, dont la mise sur cale a été célébrée hier avec la traditionnelle cérémonie des pièces. Destiné à la compagnie italienne Costa Crociere, ce navire, qui entrera en flotte en juin 2021, est le sistership du Costa Smeralda, mis en service en décembre dernier.

Comme son aîné, le Costa Toscana mesurera 337 mètres de long pour une largeur de 42 mètres et une jauge de 182.700 GT, ce qui en fera l’un des plus gros paquebots du monde. Il comptera 2612 cabines et suites, de quoi loger 5224 clients en base double et jusqu’à 6518 avec tous les lits disponibles. A cela s’ajouteront 1682 membres d’équipage. Ces navires présentent la particularité d’être équipés d’une propulsion fonctionnant au gaz naturel liquéfié (GNL), un carburant qui présente l’avantage d’éliminer les émissions de soufre, de réduire sensiblement les rejets d’oxydes d’azote et la plupart des particules fines.

Les Costa Smeralda et Costa Toscana font partie d’un vaste programme de constructions neuves du groupe américain Carnival Corporation, confié au groupe allemand Meyer Werft, auquel appartient Turku. Sur une base de design commune, différentes séries de paquebots sont déclinées pour quatre marques de l’armateur : Costa et sa filiale AIDA, ainsi que CCL et P&O Cruises. Premier de cette série, l’AIDAnova a été livré en décembre 2018 par le site Meyer Werft de Papenburg, qui achèvera au printemps le Iona de P&O Cruises. Le chantier allemand livrera deux autres unités pour AIDA, en 2021 et 2023, ainsi que le sistership du Iona en 2022. Turku est quant à lui chargé des unités de Costa et celles de CCL, avec pour ce dernier le Mardi Gras qui entrera en service en octobre prochain et un jumeau prévu pour 2022.

Ces neuf paquebots géants fonctionneront tous au GNL.

L'AIDAnova (© EMMANUEL BONICI)

Le Iona en construction à Papenburg (© MEYER WERFT - DAVID HECKER VON ASCHWEGE)

Le Mardi Gras juste avant sa mise à l'eau (© MEYER TURKU)