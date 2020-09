Meyer werft : le nouveau paquebot de Saga a quitté le chantier de Papenburg

Mis à l’eau le 24 juillet, le Spirit of Adventure a quitté dimanche 30 août le chantier Meyer Werft de Papenburg, en Allemagne, pour descendre la rivière Ems et rejoindre le port d’Emden. Les travaux vont s’y poursuivre à bord avant une prochaine campagne d’essais en mer du Nord. Comme d'habitude pour les paquebots produits à Papenburg, le remorquage a été réalisé en marche arrière. La livraison du navire, initialement prévue en juillet, a été reportée au mois d’octobre en raison de la crise sanitaire.

Le Spirit of Adventure est le second des deux premiers paquebots neufs construits pour la compagnie britannique Saga Cruises. Long de 236 mètres pour une largeur de 31.2 mètres et une jauge de 58.250 GT, il comptera 554 cabines pour une capacité de 999 passagers. Son aîné, le Spirit of Discovery, avait été livré par Meyer Werft en juin 2019.

Pour la suite, le prochain paquebot devant sortir de Papenburg est l'Odyssey of the Seas, cinquième et dernière unité de la classe Quantum de la compagnie américaine Royal Caribbean International. Ce mastodonte de 347 mètres, 168.600 GT et 2100 cabines devait initialement être livré en octobre mais lui aussi accuse du retard. Prévu à l'origine pour accueillir ses premiers passagers en Floride le 5 novembre, ses débuts commerciaux ont été renvoyés au 17 avril 2021, toutes ses croisières d’ici là ayant été annulées.

