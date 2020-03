Meyer Werft : le paquebot Iona va quitter Papenburg

Mis à l’eau il y a un mois, le nouveau paquebot géant de la compagnie britannique P&O Cruises devrait quitter ce mercredi le chantier Meyer Werft de Papenburg, en Allemagne. Ce navire, baptisé Iona, va être remorqué pour descendre la rivière Ems et atteindre, après un transit d’environ 24 heures, la mer du Nord. Il y conduira ses essais et, à l’issue d’ultimes travaux, doit être livré en mai. Son entrée en service dépendra évidemment de l’évolution de l’épidémie de coronavirus. Celle-ci pourrait d'ailleurs, comme c'est le cas en Italie et en France, perturber l'activité des chantiers allemands dans les semaines qui viennent.

Long de 344.5 mètres pour une largeur de 42 mètres et une jauge de 184.000 GT, le Iona comptera 2600 cabines et suites. Un second navire du même type a déjà commandé en vue d’une livraison au printemps 2022.

Ces paquebots font pour mémoire partie d’une commande globale passée auprès du groupe Meyer Wert par l’armateur américain Carnival Corporation pour quatre de ses marques : AIDA, Costa, P&O et CCL. Neuf ont pour le moment été commandés, les deux premiers (AIDAnova et Costa Smeralda) ayant été livrés en 2018 et 2019.

