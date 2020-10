Meyer Werft livre le paquebot Iona

Avec plusieurs mois de retard en raison de la crise sanitaire, le constructeur allemand Meyer Werft a livré le 9 octobre le nouveau fleuron de P&O Cruises. Plus grand paquebot de l’histoire de la compagnie britannique, et premier de sa flotte équipé d’une propulsion fonctionnant au gaz naturel liquéfié (GNL), l’Iona mesure 344 mètres de long pour 42 mètres de large. Ce mastodonte de 184.000 GT de jauge compte plus de 2600 cabines et suites. En raison de la crise du sanitaire, le navire, qui devait initialement entrer en flotte au printemps, ne débutera son activité commerciale que début 2021 pour des croisières au départ du Royaume-Uni et à destination de la péninsule ibérique, des Canaries, puis de l’Europe du nord.

En second paquebot du même type doit être livré par Meyer Werft en 2022.

