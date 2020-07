Meyer Werft met à l’eau le paquebot Spirit of Adventure

Le chantier Meyer Werft de Papenburg, en Allemagne, a procédé le 24 juillet à la mise à l’eau du second des deux petits paquebots commandés par la compagnie britannique Saga Cruises. Après le Spirit of Discovery, entré en service à l’été 2019, le son jumeau, le Spirit of Adventure, a quitté le hall de construction n°1 du chantier allemand pour rejoindre le quai d’armement. Sitôt sorti, il a reçu sa cheminée et son mât, posés au moyen d’une grue.

( © MEYER WERFT)

Le navire doit quitter Papenburg le mois prochain pour descendre la rivière Ems se jetant dans la mer du Nord. Les travaux de finition seront menés dans le port d’Emden. Sa livraison, initialement prévue en juillet, a été reportée au mois d’octobre en raison de la crise du Covid-19.

Long de 236 mètres pour une largeur de 31.2 mètres et une jauge de 58.250 GT, le Spirit of Adventure comptera 554 cabines pour une capacité de 999 passagers.

