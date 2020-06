MHI Vestas reçoit une commande ferme pour 114 éoliennes de 10 MW en Ecosse

Seagreen Wind Energy a finalisé un important contrat de fourniture d’éoliennes offshore avec MHI Vestas. Le groupe danois va fournir 114 de ses éoliennes V164-10 MW pour le parc écossais de Seagreen. Elles seront installées à partir de 2021. MHI Vestas a également signé un contrat de service et de maintenance pour 15 ans.

La construction du champ de Seagreen, au sud-est de l’Ecosse, représente un investissement de 3 milliards de livres (3.361 milliards d’euros). Initié en 2010, ce projet devant initiallement produire 1075 MW (une extension est envisagée) est le plus grand en cours de développement en Ecosse. En fournissant 5000 GWh par an, Seagreen doit être en mesure d’alimenter environ 1 million de foyers. Il est prévu qu’il entre en production en 2022.

Par ailleurs, Total a conclu au début du mois un accord avec SSE Renewables en vue d’acquérir 51% du projet Seagreen 1. Le groupe français avait alors expliqué intégrer « le changement climatique dans sa stratégie » et anticiper « les nouvelles tendances du marché de l’énergie en développant un portefeuille d’activités dans l’électricité bas carbone avec l’ambition que cette dernière représente jusqu’à 40 % de ses ventes à horizon 2050 ». Total affirme avoir une capacité brute de production d’électricité bas carbone de « près de 9 gigawatts, dont plus de 5 gigawatts à partir d’énergies renouvelables » et vise « une capacité de génération électrique à partir de renouvelables de 25 GW en 2025 ».

