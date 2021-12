MigrantsÂ : d'oÃ¹ viennent les canots et moteurs servant Ã  traverser la Manche ?

La mort d'au moins 27 personnes dans le détroit du Pas-de-Calais, le 24 novembre, a subitement braqué l’attention sur les périlleuses traversées de la Manche tentées par de nombreux migrants à bord d'embarcations gonflables baptisées « small boats » outre-Manche. Un phénomène en très nette augmentation depuis le début de l’année. Selon le Home Office britannique, plus de 25.000 migrants ont tenté la traversée. La préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord a pour, sa part, avancé le chiffre de 1281 tentatives de traversées impliquant 33.083 personnes, dont 8200 ont été ramenées en France. C’est trois fois plus que l…