MILLE SNSM, les Journées nationales des Sauveteurs en Mer les 26 et 27 juin 

Point d'orgue de la campagne estivale d'appel aux dons de la SNSM, la 5ème édition des Journées nationales des Sauveteurs en Mer aura lieu ce week-end des 26 et 27 juin partout en France.

Les stations de sauvetage et centres de formation ouvriront leurs portes au grand public : démonstrations de sauvetage, visites de bateaux, ateliers gestes de premiers secours et prévention etc. pour sensibiliser les futurs vacanciers, résidents du littoral et plus largement les usagers de la mer au sauvetage en mer.

Pour rappel, les Sauveteurs en Mer appellent aux dons chaque année et rappellent que leur activité repose à près de 80% sur la générosité du public.

En effet, si les sauveteurs sont bénévoles et le secours des personnes est gratuit en France, le financement des bateaux de sauvetage, des équipements et des formations représente un coût considérable. Ce coup de projecteur est donc vital pour la SNSM qui doit faire face à des enjeux financiers majeurs pour son avenir.

Vacanciers, plaisanciers, pêcheurs, pratiquants d'activités nautiques, résidents... nombreux sont ceux qui fréquentent la mer et le littoral. Et même si beaucoup pensent qu'ils n'auront jamais besoin de faire appel aux Sauveteurs en Mer, ils ont pourtant été 30 000 à être secourus en 2020 de la plage au large !

Programmation complète du MILLE SNSM : https://millesnsm.org

Provence-Alpes-Côte d'Azur

-Cavalaire-sur-Mer sam.26 : visite de la vedette (10H-12H), démonstrations de sécurité à terre et hélitreuillage en mer, atelier gestes de secourisme. 59 rue de la Digue.

-Hyères sam.26 : visite du canot de sauvetage (10H à 17H), démonstrations et percussion d'un radeau de survie (11H à 15H30). Port Saint-Pierre.

-Saint-Raphaël dim.27 : visite de la vedette et hélitreuillage en mer. Capitainerie du Port de Fréjus. Port Fréjus

-Cannes sam.26 : Défilé de l'Eglise Notre Dame de bon voyage à l'embarcadère des Iles de Lérins (9H15)

Corse

-Calvi : sam.26 et dim.27 dès 10H sur le port de commerce de Calvi. Stand de présentation, ateliers de prévention noyade, matelotage, course d'orientation pour les enfants. Samedi 11h : cortège maritime

-Taverna : sam26. Visite de la vedette, démonstrations de sauvetage (homme à la mer), dégustation huitres et charcuterie.

Hauts de France

-Berck-sur-Mer sam26 dès 10H en Baie d'Authie. Démonstrations de sauvetage, hélitreuillage avec la Marine Nationale, ateliers de secourisme, concours photo, tombola etc.

-Cayeux sur Mer dim27 dès 10H. Plage centrale. Démonstrations de sauvetage avec deux chiens Terre-Neuves, démonstration d'hélitreuillage et visite du canot de sauvetage

-Dunkerque sam26. Visite du canot de sauvetage. 14H Régate en mer avec tous les plaisanciers et le canot SNSM. 15H : spectacle lumineux avec fumigènes autour du canot de sauvetage.

Normandie

-Ouistreham sam26 : rassemblement de l'ensemble des sauveteurs du Calvados à Ouistreham. Au programme : démonstration d'hélitreuillage et de sauvetage, défilés, initiations aux premiers secours, visites de bateaux etc.

-Dieppe sam26 : visite du canot, démonstrations de sauvetage à 15H30, sortie en mer devant la plage avec déclenchement de feux à mains

-Le Havre sam26 : Tous en Mer à 12H avec le canot de sauvetage havrais.

-Jullouville sam26 dès 10H : visite de la vedette, atelier prévention avec déclenchement de matériel, vente de produits dérivés.

Bretagne

-Camaret sur Mer dim.27 : Tous en mer à 11H avec les plaisanciers, départ Port de Camaret.

-La Trinité sur Mer sam26 : De 14H à 18H à la capitainerie : visite de la vedette, vente de produits dérivés, démonstration de sauvetage (percussion d'un radeau de survie, récupération d'homme à la mer).

-Brest : Opération couplée avec le départ du Tour de France. Les sauveteurs seront présents dans le Fan Park, place de la Liberté et assureront la sécurité du public le long du quai de la Douane.

-Dinard sam26. De 11H à 18H, visite de la vedette de sauvetage sur le port de plaisance. Démonstrations de sauvetage : exercice en mer, percussion radeau de survie, déclenchement de feux à mains), produits dérivés.

-Guilvinec sam26. De 16H à 18H, démonstrations de sauvetage avec des chiens Terre-Neuves, démonstration homme à la mer. Sur le port de Lesconil.

Pays de la Loire

Nantes sam26 : Démonstration de sauvetage et de premiers secours, présentation du matériel de sauvetage : paddle, jet-ski, VHF etc. 65 rue du Port Durant.

Pornic sam26 et dim27 : Au phare de la Noeveillard. Visite de vedette, démonstration de sauvetage, vente de produits dérivés

Nouvelle Aquitaine

-La Rochelle : sam26 à 17H : Démonstration d'hélitreuillage, visite de la station et de la vedette de sauvetage

-La Tremblade dim27 : visite du canot, exercice d'homme à la mer, radeau de survie, stand de produits dérivés

-Verdon sur Mer : sam26 et dim27 : visite de la vedette de sauvetage et vente de produits dérivés. Ponton Z

-Arcachon sam26 et dim27 : Quai Goslar. Visite de la station et de la vedette, vente de produits dérivés.

-Saint Jean de Luz sam26 : visite du canot de sauvetage et du semi-rigide et présentation du matériel de sauvetage sur le Port.

Occitanie

-Port Camargue sam26 dès 9H : sortie en mer avec les plaisanciers.

-Cerbère sam26 et dim27 dès 10H : sortie en mer, journée portes ouvertes de la station et vente de produits dérivés

Martinique

-Fort de France sam26 et dim27 : Place Malecon. Stand SNSM, ateliers premiers secours et matelotage, d'utilisation de la VHF, présentation d'un radeau de survie. Promenade en mer sur les canots de sauvetage.

Don du sang de 8H à 13H

Nouméa

-Nouméa sam26 dès 8H. Visite de la vedette de sauvetage et ateliers de prévention et matelotage

Challenge sportif et solidaire pour tous avec STRAVA : 1km parcouru = 1€ pour la SNSM

Pour soutenir sa collecte, l'association lance également dès le 26 juin un challenge solidaire pour tous sur l'application mobile Strava : un défi fédérateur pour petits et grands, habitués à l'effort ou amateurs, amoureux de la mer, futurs vacanciers sur le littoral etc. afin de sensibiliser le grand public à la cause du sauvetage en mer et collecter des dons.

Les participants sont invités à suivre des tracés proposés en exclusivité par la SNSM ou à faire preuve de créativité en créant leurs propres dessins ou mots en lien avec la mer.

La mécanique du GPS drawing, véritable tendance depuis ces dernières années, est un clin d'oeil tout trouvé à la recherche d'homme à la mer : lorsque qu'un requérant est perdu en mer, la procédure de recherche et de sauvetage veut qu'un tracé GPS soit créé, permettant aux Sauveteurs en Mer d'établir l'itinéraire adéquat pour retrouver au plus vite la personne en détresse.

Rendez-vous sur STRAVA, et rejoignez le challenge Mille SNSM pour soutenir les Sauveteurs en Mer.

Teaser de l'événement : https://www.youtube.com/watch?v=JvJVAb7vmz0

Toute l'année, 24H/24, les Sauveteurs en Mer veillent sur vous, depuis les postes de secours sur les plages et dans les stations de sauvetage. Prêts à intervenir en cas de danger en mer, de la plage au large sur toutes les côtes françaises, ils seront mobilisés tout l'été pour vous permettre de profiter de vos vacances à la mer en toute sécurité.

Ils pensent à vous, pensez à eux et soutenez-les par vos dons en participant au Mille SNSM !