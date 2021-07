Les ex-Denti et Minirem de la Marine nationale sont arrivés en Seine

Parti le 19 juin de Toulon, le navire semi-submersible Yacht Express est arrivé au Havre dans la soirée du 29 juin avec, à son bord, deux anciennes unités de la Marine nationale : l’ex-chaland de servitude nucléaire Minirem et l’ex-bâtiment d’expérimentation Denti, respectivement désarmés en 1992 et 2012 et qui étaient depuis en attente dans la base navale varoise. Après son arrivée, le Yacht Explorer a immergé son pont et remis à flot les ex-Minirem et Denti, qui ont été convoyés le 30 juin jusqu'au chantier de déconstruction Gardet et Debezenac par les VB Octeville et VB Barfleur, deux des remorqueurs portuaires havrais de Boluda.

…