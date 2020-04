Mise en service du 18ème SNA américain du type Virginia

La flotte américaine a officiellement mis en service le 4 avril le sous-marin nucléaire d’attaque USS Delaware (SSN 791). Livré le 25 octobre dernier par le chantier Huntington Ingalls Industries de Newport News, ce bâtiment est le 18ème SNA de la classe Virginia et la dernière des huit unités de la série Block III. Par rapport aux premiers sous-marins de ce type, cette version a notamment intégré une évolution de la suite sonar et une nouvelle proue, avec en en lieu et place des 12 silos verticaux individuels pour missiles de croisière Tomahawk deux lanceurs sextuples.

Longs de 114.9 mètres et affichant un déplacement en plongée de 7800 tonnes, les Virginia peuvent dépasser les 30 nœuds et sont armés par 134 membres d’équipage. En plus des lanceurs pour 12 Tomahawk, ils peuvent mettre en œuvre jusqu’à 28 torpilles Mk48 et missiles de croisière supplémentaires via leurs quatre tubes de 533mm.

Mis en service entre 2004 et 2008, les quatre premiers sous-marins de cette classe (Virginia, Texas, Hawaii et North Carolina) forment le Batch I. Ils ont été suivis entre 2008 et 2013 par les six unités du Batch II (New Hampshire, New Mexico, Missouri, California, Mississippi, Minnesota) puis à partir de 2014 par les huit Batch III (North Dakota, John Warner, Illinois, Washington, Colorado, Indiana, South Dakota, Delaware). Alors que le rythme de production est passé à deux bateaux par an, les commandes étant réparties entre le chantier HII de Newport News et General Dynamics Electric Boat de Groton, la première unité de la série des dix Batch IV doit être mise en service dès ce mois-ci. Il s’agit de l’USS Vermont (SSN 792) mis à l’eau en octobre 2018 à Groton. Il sera suivi l’an prochain par l’USS Oregon (SSN 793) produit par le même chantier (mise à l’eau en octobre dernier) et l’USS Montana (SSN 794) en cours de construction à Newport News. Puis viendront les sept autres Batch IV (Hyman G. Rickover, New Jersey, Iowa, Massachussetts, Idaho, Arkansas, Utah).

Pour la suite, l’US Navy prévoit dix nouvelles unités qui formeront le Batch V, pour lequel les premières commandes portant sur des acquisitions à long terme destinées aux deux premiers exemplaires (Oklahoma et Arizona) ont été passées en 2017.

© Un article de la rédaction de Mer et Marine. Reproduction interdite sans consentement du ou des auteurs.