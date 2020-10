Holland America Line : le nouveau Rotterdam en achèvement à flot

Le troisième paquebot de la classe Pinnacle de la compagnie Holland America Line a été mis à l’eau hier au chantier Fincantieri de Marghera, près de Venise. Le navire, qui devait initialement s’appeler Ryndam, a finalement été baptisé Rotterdam.

Le Rotterdam juste avant sa mise à l'eau (© FINCANTIERI)

Lors de la cérémonie de mise à l'eau (© FINCANTIERI)

Un changement de nom qui avait été décidé en juillet suite à la vente prématurée de deux des quatre R Class de la compagnie, les Rotterdam et Amsterdam. Mis en service en 1997 et 2000, ces navires de 238 mètres, 61.800 GT et 1400 passagers, également construits en Italie, ont été repris par Fred Olsen.

Nettement plus gros que son prédécesseur, le nouveau Rotterdam mesure près de 300 mètres de long pour 38 mètres de large. Affichant une jauge de 99.500 GT, il compte 1340 cabines pour une capacité de 2668 passagers. Sa mise en service reste prévue à l’été 2021.

L'ancien Amsterdam (© MICHEL FLOCH)

Le Koningsdam (© FABIEN MONTREUIL)

Pour mémoire, les deux premiers paquebots de cette série, les Koningsdam et Nieuw Amsterdam, ont été livrés en mars 2016 et novembre 2018 par Fincantieri. Les chantiers italiens réalisent également une unité dérivée pour la compagnie britannique Cunard, filiale comme HAL du groupe américain Carnival Corporation. La construction de ce nouveau navire a débuté en octobre 2019. Version agrandie des Pinnacle, ce paquebot de 322.5 mètres de long, 113.000 GT pourra accueillir environ 3000 passagers. Il doit normalement entrer en flotte en 2022.

Le futur paquebot de Cunard (© CUNARD)