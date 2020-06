Mise à l’eau du second PPA italien

Transporté par barge depuis le chantier Fincantieri de Riva Trigoso jusqu’à celui de Muggiano, dans la baie de la Spezia, le Francesco Morosini, second des sept nouveaux Pattugliatore Polivalente d’Altura (PPA) de la marine italienne, a été mis à l’eau hier.

Long de 143 mètres (133 entre perpendiculaires) pour une largeur de 16.5 mètres, ce bâtiment aura un déplacement d’environ 6200 tonnes en charge. Destiné aux missions liées à l’action de l’Etat en mer (surveillance et contrôle des approches maritimes et de la ZEE, lutte contre les trafics illicites, assistance aux populations sinistrées…) il sera équipé de deux tourelles, une de 127mm et une de 76mm, deux canons télé-opérés de 25mm et des mitrailleuses. S'y ajouteront des moyens non létaux, comme des systèmes à ultrasons. Un double hangar permettra d’abriter deux hélicoptères AW-101 ou NH90, ainsi que des drones, alors que le PPA pourra mettre en œuvre plusieurs embarcations semi-rigides allant jusqu’à 11 mètres.

Le Francesco Morosini suite à sa mise à l'eau hier (© GIORGIO ARRA)

Le Francesco Morosini suite à sa mise à l'eau hier (© GIORGIO ARRA)

Le Francesco Morosini doit être livré au printemps 2021 à la Marina militare, sa mise en service étant programmée pour mars 2022. Il s’agit du premier sistership du Paolo Thaon di Revel, mis à l’eau il y a un an et que la flotte italienne doit réceptionner cet été.

Ces deux bâtiments adoptent la version « Light » du design PPA, qui sera sur la même base décliné en deux autres modèles plus équipés. La version intermédiaire (Light +), destinée aux mêmes missions avec des capacités de combat supérieures, en particulier en matière d’autodéfense, sera dotée en plus de 16 missiles surface-air Aster 15 et Aster 30, avec la possibilité d’embarquer également des Aster Block 1 pour la défense antimissile balistique. Quant à la version complète (Full), elle bénéficiera en plus de 8 missiles antinavire Teseo et deux lanceurs triples pour torpilles MU90. S’y ajouteront un sonar remorqué et des lance-leurres.

En construction à Riva Trigoso, le troisième PPA (Raimondo Montecuccoli), livrable en 2022, devrait être du type Light + alors que les deux suivants (2023) seront un Full et un Light +. Il est pour l’heure prévu qu’un Light + suive en 2024 et un Full en 2025. Le contrat comprend une option pour trois bâtiments supplémentaires, soit un Full, un Light et un Light +.

S’ajoutant aux dix nouvelles frégates multi-missions (FREMM) de la classe Bergamini, ces nouveaux bâtiments vont remplacer les frégates de la classe Soldati et les corvettes de la classe Minerva, déjà désarmées.

© Un article de la rédaction de Mer et Marine. Reproduction interdite sans consentement du ou des auteurs.

Le Francesco Morosini suite à sa mise à l'eau hier (© GIORGIO ARRA)