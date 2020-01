Mise sur cale du premier des deux futurs ravitailleurs canadiens

Le chantier Seaspan de Vancouver a procédé le 16 janvier à la mise sur cale du premier des deux nouveaux bâtiments logistiques de la marine canadienne. Ces deux navires reprendront les noms de leurs deux aînés, les pétroliers-ravitailleurs Protecteur et Preserver, désarmés en 2014 et 2015. Ils ne seront donc pas baptisés, comme annoncé en 2013, Queenston et Chateauguay. Le changement avait été officialisé en septembre 2017.

L'ancien Protecteur (© : US NAVY)

Le futur Protecteur (© : MARINE CANADIENNE)

Réalisés dans le cadre du programme JSS (Joint Support Ships), ces deux navires ont été conçus sur la base d’un design en service dans la marine allemande (Type 702, classe Berlin). Longs de 173.7 mètres pour une largeur de 24 mètres, ils afficheront un déplacement en charge de 19.648 tonnes (10.895 tonnes lège). Pouvant accueillir 239 personnes, ils auront une vitesse maximale de 20 nœuds et seront capables de franchir 10.800 nautiques à allure économie (la vitesse de croisière sera de 15 nœuds). Ces bâtiments disposeront de deux postes de ravitaillement latéraux, de puissants moyens de levage, une plage avant pouvant recevoir des conteneurs et petits chalands de débarquement, ainsi qu’une plateforme et un hangar hélicoptère.

Premier de ces deux nouveaux navires, le Protecteur doit être livré en 2023. Sa construction avait été lancée le 15 juin 2018 avec la cérémonie de découpe de la première tôle. A ce stade, 16 blocs constituant la coque du navire sont terminés, 21 autres étant en cours de production.

Pour mémoire, en attendant la mise en service des JSS, la marine canadienne avait accepté la solution du chantier québécois Davie de convertir un porte-conteneurs en unité logistique. Après transformation, l’Astérix a été livré en 2017 et fait l’objet d’un contrat de location de cinq ans (avec une option pour cinq années supplémentaires).

L'Asterix (© : DAVIE)