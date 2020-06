Mise sur cale en Turquie de la première Milgem pakistanaise

La première des quatre corvettes du type Ada/Milgem commandées à la Turquie par le Pakistan en 2018 a été mise sur cale au chantier Istanbul Naval Shipyard, a annoncé hier la marine pakistanaise. La découpe de la première tôle était intervenue en octobre dernier.

Deux unités seront réalisées en Turquie, les deux autres étant produites en transfert de technologie à Karachi. Ces bâtiments constitueront au sein de la marine pakistanaise la classe Jinnah. La tête de série devrait être livrée début 2022.

Quatre corvettes de la classe Ada ont déjà été construites pour la marine turque, qui les a mises en service entre 2011 et 2019. Ces bâtiments de 99.5 mètres de long pour 14.4 mètres de large affichent un déplacement d’environ 2400 tonnes en charge. Capables d’atteindre 30 nœuds, ces unités sont équipées d’un radar SMART-S et un sonar de coque TBT-01 Yakamoz. L’armement est constitué de huit missiles antinavire (l’Atmaca de l’industriel turc Roketsan doit les équiper), un système surface-air RAM, une tourelle de 76mm, de l’artillerie légère et quatre tubes lance-torpilles. Ces corvettes disposent également d’un hangar permettant d’embarquer un hélicoptère de type Seahawk.

