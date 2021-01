MBDA : un mini missile de croisière pour les F-35 britanniques

Les avions de combat britanniques, notamment les F-35B embarqués sur les nouveaux porte-avions de la Royal Navy, mettront en œuvre un nouveau missile air-sol à longue portée. Le 6 janvier, MBDA a annoncé avoir reçu la notification par le Royaume-Uni d’un contrat de 550 millions d’euros pour mettre en production cette nouvelle arme.

Baptisé SPEAR3 et présenté comme un « mini missile de croisière », ce missile subsonique pourra être tiré à plus de 140 kilomètres de la cible, permettant ainsi aux avions qui le tireront de rester hors de portée des défenses sol-air adverses et de pouvoir notamment neutraliser celles-ci.

Le SPEAR3 pourra être embarqué dans les soutes internes du F-35 (© : MBDA)

Les premiers tirs de SPEAR3 sont prévus sous 18 mois depuis un Eurofighter Typhoon, puis ensuite sur des F-35, où le nouveau missile pourra être logé dans les soutes internes de l’appareil. La production en série doit débuter en 2023. Le développement de cette arme avait débuté en 2016.

