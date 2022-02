Missiles : le programme franco-britannique FMAN/FMC remis sur les rails

Mis en suspens l’an dernier suite à la crise entre Paris et Londres après l’annonce de l’alliance AUKUS et l’annulation du contrat des sous-marins australiens, le programme franco-britannique de futurs missiles antinavire et de croisière (FMAN/FMC) a été remis sur les rails. Vendredi 18 février, la France et le Royaume-Uni ont signé un accord gouvernemental …