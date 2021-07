Modernisation des frégates Horizon : les discussions se poursuivent

Toujours pas de décision quant à la rénovation à mi-vie (RMV) des frégates de défense aérienne franco-italiennes du type Horizon, dont deux exemplaires (Andrea Doria et Caio Duilio) ont été livrés en 2008 et 2009 par Fincantieri à la Marina militare et deux autres (Forbin et Chevalier Paul), construits par Naval Group, sont en service dans la Marine nationale depuis 2010 et 2011.

A l’été 2020, un contrat d’études a été notifié par l’OCCAR à Naviris, la société commune de Fincantieri et Naval Group, dans la perspective de donner de l’activité à cette initiative industrielle franco-italienne et nouer un nouveau partenariat européen. Mais faire converger les calendrier…