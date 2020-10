Le terminal méthanier de Montoir accueille son premier Q-Max

Le terminal méthanier Elengy de Montoir-de-Bretagne, à côté de Saint-Nazaire, a accueilli l'Al-Mayeda, un navire de type Q-Max. Les méthaniers Q-Max (pour Qatar Max) sont les plus gros méthaniers au monde. Il en existe actuellement 14 et l'Al-Mayeda est le deuxième de cette série construite dans les chantiers coréens Samsung, DSME et Hyundai entre 2008 et 2014. D'une capacité de 266.000 m3, les Q-Max mesurent 345 mètres de long pour 53 de large et un tirant d'eau de 12 mètres. Ils disposent même d'une unité de reliquéfaction à bord pour le gaz de la cargaison qui s'évapore pendant la traversée. Ils sont propulsés traditionnellement au fioul lourd, sauf l'un d'entre eux rétrofité pour passer au GNL. L'Al-Mayeda, propriété de Qatar Gas, est géré par Nakilat qui a pris la suite de Shell au printemps dernier. Il est pavillonné aux îles Marshall et a été construit en 2009.

