Montoir-Gijon : les CCI veulent relancer l'autoroute de la mer

La Chambre de Commerce de Gijon et la CCI Nantes St-Nazaire ont entamé des discussions pour travailler ensemble à la promotion de l'Autoroute de la Mer reliant Gijon à Nantes St-Nazaire, liaison maritime lancée en 2010 et suspendue quatre ans plus tard.

La première étape a été franchie lors d'une réunion entre le Président, le Secrétaire Général de la Chambre de Commerce de Gijón - Félix Baragaño et Álvaro Alonso - et le Président et le Directeur de cabinet…