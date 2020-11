Morbihan: Europe Technologies développe un navire à passagers à hydrogène

Le groupe d’ingénierie Europe Technologies planche sur un navire à passagers à propulsion hydrogène pour le golfe du Morbihan. Ce projet à 15 millions d’euros développé par le groupe nantais (Carquefou) sous sa marque commerciale dédiée à l’hydrogène CIAM (Collaborative Integration for Alternative Motorization) s’appelle Hylias (pour HYdrogen for Land, Integrated renewables And Sea).

Navire et infrastructure

Il consiste, tout d’abord, à créer un nouveau navire à propulsion hydrogène électrique de 24 mètres, pouvant accueillir 150 à 200 passagers, d’ici 2023. Il sera équipé de deux moteurs électriques de 250 kW et alimentés par deux piles à combustibles consommant 350 kilos d’hydrogène par jour, stocké dans des réservoirs haute pression à 350 bars, pour limiter l’encombrement.

…