MSC Cruises : six navires de luxe au lieu de quatre pour Fincantieri

Ce ne sont pas quatre mais six petits paquebots de luxe que l’armateur italo-suisse MSC Cruises compte faire construire aux chantiers italiens Fincantieri, a appris Mer et Marine. Alors que ce projet a été officialisé en 2018, et la commande des quatre premières unités confirmée l’année suivante, le design des bateaux et le nouveau produit qu'ils vont proposer devaient être dévoilés au printemps dernier. Mais la crise sanitaire est passée par là et les grandes annonces…