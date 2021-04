MSC lance des croisières en Arabie saoudite

Cruise Saudi, une entreprise détenue à 100 % par un fonds d'investissement public qui cherche à développer l'industrie des croisières en Arabie saoudite, et MSC Croisières, la plus grande compagnie de croisière privée au monde, ont annoncé aujourd'hui le lancement de croisières en mer Rouge pour la prochaine saison d'hiver 2021/22.

Fawaz Farooqui, Directeur Général de Cruise Saudi, et Pierfrancesco Vago, président exécutif de MSC Croisières, ont signé un accord historique dans la capitale saoudienne, Riyadh, pour marquer le début de ce nouveau partenariat.

Selon les termes de cet accord, le MSC Magnifica aura son port d'attache à Jeddah, l'une des plus grandes villes d'Arabie Saoudite mais également un hub commercial clé et le deuxième plus grand port du Moyen-Orient avec un centre historique qui a été désigné comme site du patrimoine mondial de l'UNESCO.

Le navire effectuera des croisières de sept jours en mer Rouge de novembre 2021 à mars 2022 et visitera de nombreux ports et destinations dans la région ainsi que trois ports saoudiens, dont des escales hebdomadaires au port d'AlWajh, la porte d'entrée du site d'AlUla, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO.

Alors que le Royaume se prépare à accueillir le premier Grand Prix d'Arabie Saoudite de Formule 1, le 5 décembre 2021 à Djeddah, les passagers du MSC Magnifica auront l’opportunité de suivre cet événement sportif mondial au cours de leur séjour à bord du navire.

Outre les croisières à bord du MSC Magnifica en mer Rouge, le MSC Virtuosa, le navire amiral de MSC Croisières, verra son programme d'hiver 2021 dans le Golfe Arabique enrichi d'escales dans le port de Dammam, pour visiter l'oasis d'AlAhsa, un autre site inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO.

Le MSC Virtuosa fera escale dans cette nouvelle destination passionnante chaque semaine de décembre 2021 à mars 2022.

Concernant la signature de cet accord, M. Farooqui a déclaré : "Nous sommes ravis de travailler avec MSC Croisières et souhaitons établir un partenariat à long terme. Nous sommes impatients d'explorer les possibilités d'augmenter le nombre et la taille des navires opérant sur les routes saoudiennes à l'avenir. L'Arabie Saoudite a beaucoup à offrir aux visiteurs, et cette nouvelle collaboration permettra aux voyageurs intrépides du monde entier d'être parmi les premiers à découvrir le riche patrimoine saoudien et son hospitalité chaleureuse. Parallèlement, en accueillant des touristes internationaux dans ces destinations émergentes, elle créera de nouvelles sources de revenus pour les communautés locales."

Pour sa part, M. Vago a déclaré : "Après avoir constaté de visu la richesse du patrimoine local, je suis impressionné par la capacité de l'Arabie Saoudite à préserver ses traditions et sa culture et à les faire découvrir au monde entier. Je suis ravi que MSC Croisières soit en mesure de contribuer à l'ouverture du Royaume aux visiteurs internationaux en devenant une destination de croisière de premier plan et je suis impatient d'aider les touristes du monde entier ainsi que ceux du Royaume à découvrir les incroyables merveilles que ce pays a à offrir, notamment la beauté intacte de son littoral et de ses sites historiques."

Les deux compagnies s'attendent à accueillir jusqu’à 170 000 passagers au total qui viendront explorer les trésors historiques, culturels et naturels de l'Arabie Saoudite à bord des deux navires MSC Croisières au cours de la prochaine saison d'hiver 2021/22. Les résidents saoudiens auront également l'opportunité de passer leurs vacances dans leur pays d'origine et de découvrir ses merveilles depuis le confort que seul un navire de croisière peut offrir.

Les clients internationaux pourront se rendre à Djeddah par des vols directs depuis les plus grandes villes européennes et internationales desservies par Saudia, la compagnie nationale du Royaume. Grâce à un partenariat spécifique, les horaires des vols seront modifiés pour s'adapter aux heures de départ et d'arrivée des deux navires, afin de garantir des correspondances plus fluides pour les croisiéristes.

Communiqué de MSC Cruises, 21/04/21