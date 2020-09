Un porte-conteneurs de MSC va tester l'entretien de coque robotisé de Jotun

Le MSC Eva, un porte-conteneurs de 14.000 EVP de l'armement Mediterranean Shipping Company, va être le premier navire à tester le nouveau système d'entretien robotisé de coque développé par le groupe norvégien Jotun.

Baptisé Hull Skating Solution, ce système consiste en un robot embarqué qui, régulièrement, se magnétise le long des parois immergées de la coque d’un navire, pour la nettoyer. C’est le principe du Hull Skater très récemment lancé par Jotun, spécialiste norvégien de la peinture marine. Pour lancer ce produit innovant, Jotun s’est associé à Kongsberg (qui a développé la robotique), la société de classification DNV-GL, l’opérateur Telenor (pour la partie IoT) et l’armement Wallenius Wilhelmsen. Le Hull Skater est un robot attaché par des roues magnétiques et alimenté par une propulsion électrique et un aimant permanent. Bardé de capteurs et de caméras, il se « promène » à la demande sur la coque et renseigne immédiatement sur l’état des œuvres vives. Il peut ainsi procéder à un nettoyage ciblé et dispose pour cela d’une autonomie de près de 8 heures. Sa capacité de nettoyage est de 10.000 m2 en 2 heures. Il peut être contrôlé du navire ou de la terre, puisque connecté en 4G. Il est installé pendant un arrêt technique et reste ensuite à poste sur son dock.

Le système sera installé cette année sur le MSC Eva aux chantiers GWD de Guangzhou, à l'occasion d'un chantier d'installation de scrubbers.

