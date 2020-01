Mystic Cruises commande quatre navires d’expédition supplémentaires

Le groupe Mystic Invest, via sa filiale Mystic Cruises, a affermi auprès du chantier portugais WestSea de Viano do Castelo la commande de quatre navires d’expédition supplémentaires. Ils vont s’ajouter aux trois premières unités de cette série : le World Explorer, entré en service l’été dernier, le World Voyager, qui va être prochainement mis à l’eau et sera livré cette année ainsi que le World Navigator, prévu pour entrer en flotte en 2021.

Longs de 126 mètres pour une largeur de 19 mètres et une jauge de 9300 GT, ces navires peuvent accueillir environ 200 passagers, servis par une centaine de membres d’équipage.

La série, qui pourrait compter au final une dizaine d’unités, est donc portée à ce stade à sept navires, pour un investissement global annoncé à 500 millions d’euros d’ici 2023. Les quatre derniers commandés seront nommés World Traveller, World Seeker, World Adventurer et World Discoverer. Ils seront tous exploités par Atlas Ocean Voyages, filiale américaine de Mystic.

Mystic Invest est pour mémoire la propriété de l’homme d’affaires portugais Mario Ferreira, qui était auparavant positionné sur les croisières fluviales avec la compagnie DouroAzul et l’opérateur allemand Nicko Cruises qu’il a racheté en 2015. Avec ces navires maritimes, il a décidé de se lancer résolument sur le marché grandissant des croisières d’expédition, avec une commercialisation au sein du groupe ou via des affrètements, comme c’est le cas actuellement avec Quark Expeditions pour le World Explorer, qui a fait ses début avec Nicko Cruises.

