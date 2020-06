Nanni : des moteurs MAN pour les futures VCSM de la Gendarmerie maritime

Le chantier maître d’oeuvre SOCARENAM a choisi NANNI comme motoriste pour les 3 nouvelles unités de type VCSM, avec une 4ème en option, commandées par la Direction Générale pour l’Armement (DGA) et dessinées par l’architecte naval Archi-Delion.

Cette nouvelle génération de vedette VCSM, de plus grande taille et plus puissante, sera équipée de deux moteurs V12.1900 incluant les réducteurs de vitesse ZF, l’instrumentation ainsi que les commandes électriques.

Elles complèteront ainsi l’actuelle génération de VCSM du type RPB 20, déjà motorisées par NANNI/MAN. Depuis 17 ans, NANNI a motorisé au total 60 bâtiments de ce type (24 pour la France et 36 pour l’export) avec le moteur MAN V12 D2842, version antérieure du moteur D2862 aujourd’hui proposé.

Ces nouvelles unités assureront des missions générales (police en mer, défense maritime du territoire, lutte contre les trafics et la pêche illicite, secours en mer et opérations antipollution) et participeront également à la mission de surveillance des zones interdites lors des tirs de fusées depuis le centre spatial de Kourou, en Guyane.

Reconnu pour la robustesse, la puissance et la fiabilité de leurs moteurs, NANNI et MAN sont fiers de faire perdurer ce partenariat de longue date, en proposant aujourd’hui une solution complète de propulsion (moteurs et périphériques) la plus performante du marché.

Communiqué de Nanni, 17/06/20